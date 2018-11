Für Christian Feist (38) kommt es heute Abend bei Alles was zählt zum großen Showdown! Seit einem Jahr mischt der Schauspieler in seiner Rolle als Damian Steinkamp in der Vorabendserie mit und sorgt für reichlich Action. Auch seine letzten Szenen versprechen ganz großes Kino. Um nach dem Mordversuch an seiner Ex Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 35) nicht in den Knast zu wandern, geht er bis zum Äußersten. Er entführt seine Frau Pauline (gespielt von Maike Johanna Reuter, 29) und deren Freund Tim (gespielt von Christopher Kohn, 33) in eine alte Bahnhofshalle und nimmt sie als Geiseln. Doch gelingt ihm die Flucht oder nimmt das Entführungsdrama ein tödliches Ende?

