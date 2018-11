Bei Kim Gloss (26) ist die Geburt ihrer Tochter Amelia Stark (5) schon ein paar Jährchen her – dennoch hat sich die Influencerin noch nie so sexy gezeigt wie jetzt! Perfekt in shape posierte Kim neulich auf einem Balkon in Kapstadt und machte damit ihren Kritikern eine deutliche Ansage: "Ja, ich zeige meinen Hintern und das, obwohl ich Mutter bin! Und jetzt stellt euch vor: Ich darf das", kommentierte sie den Instagram-Post. Doch es geht noch ein wenig knapper: Die einstige Bachelor-Kandidatin Angie Teubner ist erst vor sechs Monaten Mama geworden, präsentiert nun bereits ihre superheiße Kehrseite – und trägt dabei nicht mehr als ein kleines Spitzen-Höschen!

