Was für ein Anblick! Auf und in der neuen Ausgabe der mexikanischen GQ zeigt Kourtney Kardashian (39) ihre heißen Kurven in knappen Bikinis und Bodys. Ein Bild ist besonders sexy, denn darauf ist der Realitystar komplett nackt. Dass sich die Dreifachmama in ihrer Haut wohlfühlt, sieht man den Aufnahmen eindeutig an. Aber noch jemand ist hin und weg wegen des Shootings: Kourtneys Ex Scott Disick (35).

"Scott war wirklich beeindruckt, wie heiß Kourtney auf ihren GQ-Fotos aussieht", heißt es aus dem Umfeld des 35-Jährigen. Laut der Hollywood Life-Quelle habe der Unternehmer seiner Verflossenen viele Komplimente gemacht. Er habe die Chance direkt genutzt, um sich bei dem Model einzuschmeicheln und ihr gesagt, dass sie jetzt viel besser aussehen würde als damals. Neun Jahre lang hatten die beiden eine Beziehung geführt, aus der zwei Söhne und ein Mädchen stammen.

"Kourtney tut das Ganze mit einem Lachen ab, weil sie weiß, dass sie in der besten Form ihres Lebens ist. Sie hat sich nie attraktiver oder selbstsicherer gefühlt", erklärt der Insider weiter. Die vielen Stunden im Fitnessstudio hätten sich für die 39-Jährige bezahlt gemacht: "Sie liebt es aber auch, jüngere Männer zu daten. Sie sind dafür verantwortlich, dass sie sich sexy und stark fühlt."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Chris Weeks/Getty Images for Calvin Klein Scott Disick und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

