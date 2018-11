So anstrengend kann Jens Hilbert (40) sein! Stolze acht Jahre sind der Promi Big Brother-Gewinner von 2017 und sein Partner Uli nun schon ein Paar – am 1. November feierten die zwei ihr großes Jubiläum! Doch so wie in jeder Beziehung, läuft es auch bei diesen beiden Turteltauben nicht immer rund: Im TV berichtete Uli jetzt, dass es gelegentlich schwierig sein kann, an Jens' Seite zu stehen!

“Eine Partnerschaft mit Jens Hilbert kann manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein", gestand Uli nun bei Promis Privat. "Weil er ein ganz schöner Perfektionist ist, das ist manchmal nur sehr schwer zu ertragen", erklärte Jens' Liebster weiter. Das bekomme er am häufigsten zu spüren, wenn der Reality-TV-Star sich mal wieder stundenlang nicht für ein Outfit entscheiden kann.

Trotzdem seien sie nach wie vor überglücklich miteinander. “Ich mag an Uli, dass er mich nimmt, wie ich bin! Bei ihm muss ich mich nicht verstellen", schwärmte Jens in der Sendung. "Unsere schönsten Momente sind immer, wenn wir einfach nur entspannt auf der Couch liegen und ein Käsebrot essen", berichtete der 40-Jährige weiter.

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert und sein Partner Uli

Becher/WENN.com Jens Hilbert, "Promi Big Brother"-Gewinner 2017

AEDT/WENN.com Jens Hilbert bei der Tribute to Bambi Gala

