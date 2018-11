Der Kolle-Kiez hat einen neuen Bewohner: Maren (Eva Mona Rodekirchen, 42) ist vergangene Woche Mama geworden! Wegen des neuen Mini-Kollegen am Set sind auch die GZSZ-Stars Chryssanthi Kavazi (29) alias Laura und Shirin-Darstellerin Gamze Senol extrem aufgeregt: "Es ist total spannend! Ein kleines Baby ist da und jeder will es mal tragen", verrieten die zwei im Interview mit Promiflash. Doch gehen mit so einem kleinen Schauspielstar auch Veränderungen am Set einher? "Wir achten auf Desinfektionsmittel, man muss sauber sein, wenn es einen Krankheitsfall gibt, sollte er sich dem Baby besser nicht nähern, wir sind da sehr vorsichtig", erzählte Gamze.

