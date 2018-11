Quentin Tarantino (55) wagte endlich den Schritt vor den Altar! Der Kult-Filmemacher hat diese Woche die israelische Sängerin Daniella Pick (35) geehelicht. Die beiden sollen sich bereit 2009 in Israel kennengelernt und danach eine langjährige On-Off-Beziehung geführt haben. Vor einem Jahr war mit dem Hin und Her jedoch Schluss: Der Regisseur und die Musikerin gaben ihre Verlobung bekannt. Nun fand die Trauung in einer intimen Zeremonie in Los Angeles statt. Anschließend folgte eine rauschende Party mit zahlreichen Gästen.

