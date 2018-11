Sebastian Fobe (33) zog jetzt über Sylvie Meis (40) her! Am Mittwochabend flimmerte die zweite Folge von Sylvies Dessous Models über die Fernsehbildschirme. In der Castingsendung sucht die Beauty nach dem perfekten Model für ihre neue Lingerie-Kollektion. Auch Ex-Bachelorette-Boy Sebi gehörte zu den Zuschauern vorm TV! Doch der 33-Jährige scheint absolut kein Fan der Show zu sein – geschweige denn von Sylvie! In seiner Instagram-Story disste er die Moderations-Schönheit nun für ihren Auftritt: "Alles, was an dieser Frau 'real' und nicht aufgesetzt ist, ist das, was sie auf Toilette macht."

