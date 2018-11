Jens Büchner (✝49) konnte auf Mallorca als Ballermannstar so richtig durchstarten. So reibungslos verlief es für den Goodbye Deutschland-Star aber nicht von Anfang an. Er versuchte sich zwischenzeitlich als Heizungsverkäufer, Küchenhilfe und Hotelier – alles ohne großen Erfolg. Auch seine Abstecher als Badehosen-Model und Schmuckdesigner entpuppten sich nicht als sein großer Durchbruch. Seine Malle-Kollegen Kerstin und Wolfgang Weinberg erinnern sich im Bild-Interview noch lebhaft an den Tatendrang des Kult-Auswanderers: "Hat das Eine nicht funktioniert, wurde das Nächste probiert. Er hat ja auch tausend Ideen im Kopf gehabt.”

ActionPress / Chris Emil Janßen Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de