Sebastian Pannek (32) trat diese Woche bei Sylvies Dessous Models auf. In der Show landete das Male-Model nicht nur mit Sylvie Meis (40) im Bett, sondern auch mit den acht Kandidatinnen des Castingformats. Für eine Zuschauerin waren diese Szenen aber offenbar ein wenig zu heiß. Viola Kraus (28), die 2017 bei Der Bachelor um das Herz des 32-Jährigen gebuhlt hatte, kommentierte in ihrer Instagram-Story einen Clip aus der Sendung mit den Worten: "What the f**k." Außerdem fügte sie scherzhaft noch einen erfundenen Link hinzu: "www.sebastianporneck.de"

