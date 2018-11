Leonard Freier (33) und seine Caona können nur erahnen, durch was für eine Hölle Daniela Büchner (40) und ihre Kinder aktuell gehen müssen. Der Ex-Bachelor und seine Frau sind stolze Eltern einer kleinen Tochter – umso mehr nimmt sie das Wissen mit, dass die Kinder von Goodbye Deutschland-Auswanderer Jens (✝49) nach seinem Tod ohne Papa aufwachsen müssen. "Unvorstellbar. Es ist schrecklich. Die Kinder… vor allem sind die ja auch noch klein, also die Kleinsten, die werden das, denke ich, gar nicht so mitbekommen", zeigte sich Caona im Promiflash-Interview jetzt tief betroffen.

