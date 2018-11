Beetique – das ist die erste eigene Make-up-Kollektion von Dagi Bee (24). Nach monatelanger Arbeit war es am Donnerstagabend endlich so weit: Die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (24) durften die Beauty-Produkte endlich der Öffentlichkeit präsentieren. Das Paar war mächtig stolz, denn es hat quasi alles allein auf die Beine gestellt. "Also Eugen und ich haben komplett alles gemacht – wir sind eigentlich Beetique", schwärmte der Webstar im Promiflash-Interview.

