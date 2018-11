Heidi Klum (45) heizt die Spannung auf die neue Germany's next Topmodel-Staffel an! 2019 geht die Castingshow in die vierzehnte Runde und hält angeblich jede Menge Neuerungen parat. Spekulationen zufolge verzichtet die Runway-Beauty dieses Mal auf feste Jurykollegen und lässt sich lieber von prominenten Fashionexperten beraten. Offiziell bestätigt hat die 45-Jährige diese Vermutung zwar noch nicht, dafür gewährte sie ihren Fans nun einen exklusiven Einblick in die GNTM-Dreharbeiten. Auf ihrem Instagram-Kanal streamte sie live vom Set und stellte sogar zwei ihrer neuen Kandidatinnen vor.

ActionPress / United Archives GmbH; Instagram / heidiklum; Instagram / heidiklum Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de