"Vom Catwalk ins Camp, dann gestrandet an Land": Gina-Lisa Lohfink (32) hat ihre erste Single auf den Markt gebracht – und nimmt sich in "Boulevard" gekonnt ironisch selbst auf die Schippe. Ob Germany's next Topmodel, Dschungelcamp oder zuletzt Adam sucht Eva - Promis im Paradies – Gina-Lisa hat gefühlt alle Trash-Formate durch und sammelte mit den etlichen TV-Auftritten und ihrer direkten, selbstbewussten Art nicht nur Fans. Doch in ihrem Track macht sie unmissverständlich klar: Schlagzeilen und Hater machen ihr absolut nichts aus – sogar ganz im Gegenteil! "Kauf dir weiter Boulevard, ja. Ich lauf' auf ihnen mit Louboutins, ja. Falsche Titten, echtes Herz, super Arsch, ja. Jeder Skandal im Boulevard wahr", rappt die 32-Jährige im Refrain des Songs.

