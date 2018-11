Betty Taube (24) kann sich eine Spitze gegen Sylvies Dessous Models einfach nicht verkneifen! Am Mittwoch flimmerte die zweite Episode von Sylvie Meis' Castingshow über die Bildschirme. Nachdem sich die Lingerie-Designerin bereits nach der Auftaktfolge den Vergleich mit Germany's next Topmodel gefallen lassen musste, erkannten einige Zuschauer die Parallelen nun noch deutlicher. Dem ehemaligen GNTM-Girl Betty kamen die Szenen vom tränenreichen Make-over jedenfalls bekannt vor: "Irgendwoher kenne ich doch dieses Konzept: Umstyling und alle weinen – ich glaube, das habe ich schon einmal gesehen", scherzte sie in ihrer Instagram-Story.

AEDT/WENN.com; MG RTL D / Stephan Pick Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de