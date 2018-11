Am 30. November 2013 verlor Paul Walker (✝40) bei einem schweren Autounfall sein Leben – heute jährt sich der Todestag des Hollywood-Stars bereits zum fünften Mal. Der Verlust wiegt bei Freunden und Familienagehörigen des Schauspielers auch heute noch schwer, die Erinnerung an ihren Vater, Kumpel, Bruder und Sohn bleibt unvergessen. Erst vor wenigen Wochen erschien – pünktlich zu dem sich zum fünften Mal jährenden Todestag – die emotionale Dokumentation "I am Paul Walker".

