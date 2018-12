Julien Bam (30) gehört mit seinen 30 Jahren wohl schon fast zum "alten" Eisen YouTubes – und ist von der Plattform in Deutschland einfach nicht mehr wegzudenken. Mit aufwendigen Kurzfilmen, Musikvideos und etablierten Formaten wie "HeyJu" begeistert er allerdings nicht nur seine fünf Millionen Follower. Auch seine Netz-Kollegen überschütten ihn meist mit Lobeshymnen. Kurz nach seinem besonderen Ehrentag hat Promiflash bei Regina Hickst, Kelly MissesVlog (25) und Faye Montana nachgehakt: Was schätzen sie an ihm besonders? "Ich finde generell alle Videos, die er so krass produziert, einfach megagut und daher würde ich sagen: alle Musikvideos von ihm!", war sich Perücken-Expertin Regina im Interview schon mal sicher.

Instagram / julienbam Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de