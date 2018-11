Sylvie Meis (40) sucht in ihrer Castingshow Sylvies Dessous Models nach dem nächsten großen Unterwäschemodel – und Paola Maria (25) ist von dem Konzept hin und weg! In ihrer Instagram-Story plaudert die YouTuberin in der Werbepause: "Ich finde Dessous superwichtig [...] und finde es toll, dass Sylvie das als Show macht, dass man sieht, dass bei Dessousmodels alles sehr edel ist."

