Patrizia leidet unter Multipler Sklerose und Brustkrebs – doch die Lust am Leben lässt sich die toughe Powerfrau keinesfalls nehmen! In der neuen RTL II-Dokureihe "Hier & Jetzt" gewährte Patrizia einen Einblick in ihren Alltag. Während die 33-Jährige mittlerweile einen Weg gefunden hat, mit ihren Krankheiten umzugehen, fällt es besonders ihrem Sohn Alessio ab und zu noch immer schwer: "Mein Sohn hat Angst, jedoch gebe ich alles, um solange es geht, bei ihm zu bleiben. Ich will ihm im Hier und Jetzt Sicherheit und Liebe schenken", machte die stolze Löwenmutter gegenüber Promiflash deutlich.

