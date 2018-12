Da haben sich aber zwei gefunden! Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies waren Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino vier Folgen lang nur gute Freunde, bevor es in der finalen Episode so richtig zur Sache ging: Das Model und der Fitness-Influencer flirteten und schmusten letztendlich so wild, dass der Schwabe seinen Penis nicht mehr unter Kontrolle hatte. Zusammen durften die zwei dann ins Paradies: Dort besiegelten sie ihre Partnerschaft mit ihrem ersten Kuss!

Auf dem Festland verbrachten die beiden noch gemeinsam einen wundervollen Abend mit einer prickelnden Nacht. Am nächsten Morgen war aber ihr großer Moment gekommen: Verlassen die beiden die Sendung als Paar? Auf diese Frage antwortete der Ludwigsburger mit einer flammenden Liebesrede: "Ich habe schon Gefühle für dich und ja, ich habe mich verliebt." Seine Liebste kommunizierte ihre Emotionen lieber non-verbal: Gina fiel ihrem Antonino in die Arme und die beiden knutschten los!

Auch nach diesem Höhepunkt hatte die Frankfurterin noch ordentlich Herzklopfen: "Ich bin sehr, sehr glücklich mit Antoninos Entscheidung. [...] Das war jetzt unser erster Kuss und der war atemberaubend." Dieses Kompliment konnte der gelernte Karosseriebauer nur erwidern. "Ich habe jetzt so ein Kribbeln im Bauch. [...] Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich wieder verliebt hat", freute sich Antonino.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

MG RTL D Antonino und Gina-Lisa im Paradies

MG RTL D Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

