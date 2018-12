Bei Berlin - Tag & Nacht lässt Patrick Fabian (31) als André nichts anbrennen: Die Frauen liegen dem strippenden Fitnesstrainer in der Serie reihenweise zu Füßen und der Blondie nimmt jede Gelegenheit wahr, um eine Frau ins Bett zu kriegen. Im Privatleben sieht das anders aus! Der 31-Jährige beteuerte im Oktober gegenüber Promiflash, dass er mittlerweile zur Ruhe gekommen sei und mit ständigen Flirtereien abgeschlossen habe. Ob Patrick vielleicht sogar in festen Händen ist, wollte er jedoch nicht verraten. Vor wenigen Tagen begegnete Promiflash Patrick dann beim Fitvia Black Glamour Event und siehe da: Der durchtrainierte Soap-Hottie war in Begleitung einer schönen Unbekannten – mit der er sogar vor laufender Kamera auf Tuchfühlung ging! Und auch auf seinem Instagram-Profil taucht die hübsche Brünette immer mal wieder auf…

