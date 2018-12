Paul Walkers (✝40) Familie konnte nach dem Unfalltod des Schauspielers auf seine Freunde zählen. Am 30. November jährte sich der Todestag des Fast & Furious-Darstellers bereits zum fünften Mal. Nachdem Paul ums Leben gekommen war, zögerten seine Co-Stars wie Tyrese Gibson (39) und Vin Diesel (51) nicht, die hinterbliebenen Angehörigen zu unterstützen – daran erinnert sich sein Bruder Caleb Walker (41) bis heute dankbar. "Jeder Einzelne von ihnen war für meine ganze Familie da. Ich lebe nicht in Los Angeles und bin auch nicht im Business, also sehe ich sie nicht so oft, wie ich gerne würde. Aber ich höre gerne, was sie zu erzählen haben, Vin und Tyrese haben so witzige Sachen mit ihm erlebt", erzählte er HollywoodLife. Für Cody Walker (30) sei Tyrese sogar inzwischen wie ein älterer Bruder.

