Wilde Legenden ranken sich um Amerikas Playboy Hugh Hefner (✝91). Kein Wunder, denn in seiner bekannten Playboy-Mansion wurde hemmungslos gefeiert. Aber war der Gründer des bekannten Männermagazins in seiner letzten Ehe auch wirklich noch ein wilder Hengst? Seine Witwe Crystal Hefner (32) gibt jetzt Details über das Sexleben mit ihrem verstorbenen Mann preis: Dem Frauenschwarm waren wohl Filmnächte und Brettspiele wichtiger als heiße Liebesabenteuer.

14 Monate nach dem Tod von Hugh Hefner redet Crystal in der amerikanischen Talkshow Access Live über ihr Eheleben. Dabei kommen auch pikante Details aus dem Schlafzimmer des Paares ans Licht. "Wisst ihr, zu diesem Zeitpunkt seines Lebens war ihm das nicht mehr so wichtig!", gesteht sie den verwunderten Moderatoren. Die Talkmaster hakten deshalb nach, was das Ehepaar in seiner Freizeit gemacht hätte. "Filmnächte und Backgammon!", erklärt Crystal mit einem Lachen im Gesicht. Dass ihr Ehemann nicht mehr so viel intime Stunden mit ihr verbracht hat, scheint die blonde Schönheit nicht zu stören. Angesprochen auf den großen Altersunterschied von 60 Jahren gibt die Amerikanerin zu, dass er im Herzen noch ein Junge war.

Das Paar hatte eine turbulente On-Off-Beziehung, bevor sie sich im Jahr 2012 das Ja-Wort gaben. Crystal wurde auch nicht im Testament des Magazin-Herausgebers berücksichtigt. Doch Hugh kaufte ihr eine fünf Millionen Dollar teure Villa, sodass sie nach seinem Tod versorgt blieb.

Getty Images Hugh Hefner und Crystal Harris

Frederick M. Brown / Getty Hugh Hefner beim AFI Life Achievement Award

Charley Gallay/Getty Images for Playboy Hugh Hefner beim 60. Playboy-Geburtstag im Januar 2014

