Betty Taube-Günter (24) muss am Fest der Liebe auf ihren Ehemann verzichten. Seit zwei Jahren ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit Fußballer Koray Günter (24) verheiratet. Die letzten Wochen hatte die 24-Jährige alle Hände voll zu tun, denn seit Neustem ist Betty auch Buchautorin. Koray steht seit Juli beim italienischen Verein CFC Genua unter Vertrag. Die Feiertage wären also optimal, um Zeit zusammen zu verbringen. "Das Problem ist: Er muss leider an Weihnachten spielen, deswegen werde ich zu meiner Familie fahren und mit denen feiern. Dann kommt er ganz schnell hinterher", erklärt Betty im Promiflash-Interview beim Beetique-Launch von Dagi Bee (24). Das Paar wolle danach in die Berge fahren.

Instagram / korayguenter28 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de