Für Emanuel war Adam sucht Eva - Promis im Paradies einfach nicht das richtige Format. Der Stuttgarter kam zwar als erster Kandidat auf die Queen Atlantis, dafür verließ er die Jacht vor Rhodos aber auch als Erstes. In der Auftaktsendung der nackten Kuppelshow musste er sich so oft übergeben, dass er erst einmal von Bord ging. In der vierten Episode kam er dann wieder: Doch seine Seekrankheit ließ Emanuel nicht an Land!

Der Unternehmer kam bei der Zeit auf dem Boot einfach an seine Grenzen. "Ich merke schon, dass es im Bauch immer noch dieses schwappige Gefühl ist, deshalb hänge ich da auch immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve", erklärte er. Allerdings zog er daraus auch seine Konsequenzen: Der 32-Jährige nahm seinen imaginären Hut und verließ die Sendung. Aber natürlich nicht ohne sich vorher lieb von allen anderen Adams und Evas zu verabschieden.

Da machte er es besser als seine Datingshow-Kollegin: DSDS-Sternchen Emilija Mihailova entschied sich ebenfalls wegen des vielen Schaukelns für einen freiwilligen Exit. Allerdings stieg sie direkt ins Transportboot, ohne auf Wiedersehen zu sagen.

