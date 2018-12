Oh, là, là, liebe Gina-Lisa (32)! In der letzten Folge der fünften Staffel von Adam sucht Eva - Promis im Paradies scheint die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin endlich einen Mann nach ihrem Geschmack gefunden zu haben. Nach Student Martin und Love Island-Star Jan Sokolowsky warf Gina jetzt ein Auge auf Antonino – und der Schwabe schien davon hellauf begeistert zu sein. Für das Fitnessmodel waren die Streicheleinheiten der Beauty nämlich ziemlich erregend.

Am Abend hatte sich die flirtwillige Frankfurterin in der Gruppenschlafkabine vor den Augen ihrer Mitstreiter Marvin und Peurcy auf den Muskelmann gestürzt. "Gina und Antonino sind sich ein bisschen nähergekommen", witzelte der Schweizer Marvin da noch. Anschließend ging die Turtelei der beiden im Loungebereich des Decks weiter. Als Marvin sich zur Nachtruhe verabschiedete, lüftete er scherzhaft die Decke über Antoninos Schritt: Hervor sprang sofort die stattliche Erektion des Glatzkopfs. "Mein Bubele lebt. Ich muss mit dem kämpfen, weil zurzeit habe ich den nicht so richtig unter Kontrolle", gestand der 36-Jährige anschließend.

Am nächsten Morgen lagen die beiden Turteltauben immer noch ganz nah beieinander: "Es ist so schön, wenn man aufwacht und jemanden neben sich hat, den man von Herzen gern hat. Und man sich wohlfühlt, man in den Arm genommen wird und gekuschelt wird", fasste Gina ihre Gefühle zusammen. Wobei kuscheln in diesem Fall eine Untertreibung ist, denn auch beim morgendlichen Schmusen reckte sich das Glied des Deutsch-Italieners in die Höhe.

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

MG RTL D Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Gina-Lisa und Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018



