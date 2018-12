Keine Frage: Mariah Careys (48) Weihnachts-Song "All I Want For Christmas Is You" gehört jedes Jahr wieder zur festlichen Jahreszeit. 1994 landete die Sängerin mit der Mitgröhl-Nummer einen weltweiten Nummer eins-Hit – und stürmt seitdem pünktlich zu Weihnachten jedes Jahr aufs Neue die Charts. Die größten Fans der mitreißenden Pop-Nummer sind aber zweifelsohne Mariahs Kids, wie die 48-Jährige jetzt auf Instagram zeigt: In einem süßen Clip schmettern die Zwillinge Monroe (7) und Moroccan Cannon (7) drauf los – und beweisen damit zuckersüß: Sie kommen ganz nach ihrer talentierten Mama!

