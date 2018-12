Vor wenigen Wochen wurden Bibi (25) und Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern eines kleinen Sohnes. Die Geburt verlief jedoch nicht so reibungslos, wie es sich die Netzstars gewünscht hätten. Nach einem Geburtsstillstand musste der Spross per Kaiserschnitt geholt werden – ein einschneidendes Erlebnis für das junge Ehepaar. Aufgrund dessen wollen die Turteltauben mit der weiteren Familienplanung noch etwas warten, wie Julian in seinem YouTube-Video offenbarte: "Natürlich will ich noch ein zweites Kind. Aber ich weiß nicht, wie schnell ich dazu bereit wäre. Vor allem nach einem Kaiserschnitt sollte man ja eh nicht wieder so schnell ein Kind kriegen."

