Endlich ist es so weit! In der fünften Folge steht bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies das große Finale an. Welcher der nackten Kuppelshow-Teilnehmer hat auf der Jacht vor Rhodos seine bessere Hälfte gefunden? Über diese Frage wird die letzte Sendung der fünften Staffel Aufschluss geben. Doch gleich zu Beginn der Episode muss eine Eva die Queen Atlantis verlassen: Show-Nachzüglerin Jennifer wird rausgewählt.

Tatsächlich hat die Bayerin ihren Exit schon im Gefühl. Einen Tag, bevor die drei Adams eine Dame bestimmen müssen, spricht sie mit dem Schweizer Marvin: "Also, wenn ihr eine rauswählen müsst, dann nehmt bitte mich." Die Blondine vermisse ihre Heimat einfach zu sehr. Da ist die Wahl für die Herren der Schöpfung auch ganz leicht. "Du, Jenny, du bist voll in Ordnung, alles gut. Aber wir haben mitgekriegt: Du hast ein bisschen Heimweh", stellt Antonino vor allen Teilnehmern fest.

Dementsprechend erleichtert und überhaupt nicht traurig geht Jenny von Bord. "Natürlich ist es schade zu gehen. Aber ich find', so ist es die beste Lösung", resümiert die 27-Jährige. Ihren Traummann hat sie auf der Jacht eh nicht gefunden – und das, obwohl sie eine Nacht mit Fitnessmodel Antonino in einer Privatsuite voller Sextoys verbracht hat.

