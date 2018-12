Arm in Arm schliefen sie ein und wachten nie mehr auf: Das Schicksal von Michelle Avila und Christian Kent erinnert an das tragische Ende von William Shakespeares "Romeo und Julia". Das Instagram-Paar genoss sein Leben in vollen Zügen und bereiste zu zweit die ganze Welt – ihre endgültig letzte Reise traten die 23-Jährige und ihr drei Jahre jüngerer Partner ebenfalls gemeinsam an. Am Morgen des 13. Oktobers fand Michelles Mutter das Couple eingekuschelt und leblos im Bett ihrer Tochter. Wie die US-Zeitung Orange County Register berichtet, laufen die Ermittlungen – noch immer ist unklar, was genau zum Tod des jungen Pärchens geführt hat. Eine Drogenüberdosis sei jedoch nicht auszuschließen.

