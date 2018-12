Im August wurde Schauspielerin Jennifer Garner (46) eine große Ehre zuteil: Die "Daredevil"-Darstellerin bekam ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame! Drei Monate später besuchte sie nun ihre Ehrung auf dem berühmten Gehweg und führt einen sogenannten Jig auf – einen britischen Volkstanz. Diese Vorführung postete sie auf Instagram und schrieb dazu scherzhaft: "Habt ihr euch je gefragt, was mit den Walk-of-Fame-Stars nach der Zeremonie geschieht? Vorführungen an 10 Stunden pro Monat, um deinen Platz zu behalten – steht im Vertrag."

