Paola Maria (25) bekommt in wenigen Wochen ihren ersten Sohn. Neben Ehemann Sascha Koslowski ist auch ihre gute Freundin und YouTube-Kollegin Dagi Bee (24) während der Schwangerschaft stets an ihrer Seite. Könnte sich die Influencerin da nicht vorstellen, die Patin des Jungen zu werden? Im Promiflash-Interview bei dem Launch ihrer Make-up-Linie "Beetique" gab Dagi ihre Meinung preis: "Das ist eine echte Verantwortung. Wenn sie mich fragen würden, wäre ich die Letzte, die nein sagen würde. Aber das überlasse ich dann lieber Paolas Schwester, weil sie, so glaube ich, wird Patin."

