Das war aber ein kurzer Aufenthalt im Paradies für Emilija Mihailova. Die diesjährige DSDS-Teilnehmerin kam in der vierten Folge von Adam sucht Eva - Promis im Paradies auf die Jacht vor Rhodos geschwommen. Kaum an Bord zickte das Stimm- und Tanzwunder schon los und beschimpfte zwei andere Mädels wüst. Doch bereits in der fünften Episode verließ sie das Format wieder: Für Emilija war das Abenteuer eine wortwörtlich üble Erfahrung.

Die Sängerin war nämlich seit ihrem ersten Schritt auf der Queen Atlantis seekrank. Das ständige Schaukeln auf der Jacht machte ihr so heftig zu schaffen, dass sie sich irgendwann nicht mal mehr zum Essen überreden lassen wollte. Da kam dann Promikollegin Gina-Lisa Lohfink (32) zu ihr und redete ihr gut zu. "Bitte hör auf, mir ist schlecht. Verstehst du das nicht", wurde sie dafür angefaucht. Doch das Model blieb ganz ruhig: "Willst du jetzt gehen? Dann geh auch mal", erklärte die Blondine Emilija. Und die ließ daraufhin Taten folgen und verließ das Boot, ohne sich vorher zu verabschieden. "Also, ich weiß nicht, wenn einem ein bisschen schlecht ist, dann muss man nicht gleich das Schiff verlassen, meiner Meinung nach", wunderte sich Gina anschließend.

Für Neu-Adam Peurcy war der polnische Abgang der Beauty alles andere als erfreulich. "Charakter war Feuer und das hat mich herausgefordert. Und nach ein paar Stunden: Sie ist weg! Leute! Was machen wir jetzt? Holt mal die Emilija wieder und dann gibt's richtig Rambazamba!" Ob die Schweizerin wohl vor den Flirtversuchen des Rappers Reißaus nahm?

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Emilija, Antonino und Marvin

MG RTL D Emilija Mihailova bei "Adam sucht Eva"

MG RTL D Emilija Mihailova und Pascal bei "Adam sucht Eva"

