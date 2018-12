In Chris Martin (41) schlummert ein echter Take That-Fan! Die Boygroup feiert in den kommenden Monaten ihr 30-jähriges Jubiläum. Ein Meilenstein, den viele Promis zum Anlass nehmen, den Musikern gebührend zu gratulieren. Doch dem Coldplay-Frontmann war das nicht genug: Er will lieber Teil der Band werden. "30 Jahre später kämpfe ich immer noch um einen Platz in eurer Band. Und Take That – meine allerliebste Boygroup – hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Aber ich werde nicht aufgeben", verkündet er in einem Twitter-Clip, in dem er in einem Lederoutfit die Original-Choreografie aus dem Take That-Musikvideo "Do what U like" nachtanzt.

