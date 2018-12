Ob Chiara Ferragni (31) ihrem jetzigen Ehemann Fedez (29) mit diesem Anblick wohl schon beim ersten Date den Kopf verdrehte? Seit knapp zwei Jahren sind die erfolgreiche Bloggerin und Federico Leonardo Lucia, alias Fedez, unzertrennlich. Mit Baby Leone und ihrer Märchenhochzeit besiegelten die Italienerin und der Musiker dieses Jahr ihre Liebe. Und nun liefert die Influencerin auch einen Hinweis darauf, wie sie ihren Schatz von Anfang an um den kleinen Finger wickelte – beim ersten gemeinsamen Rendezvous ließ Chiara ihre heiße Kehrseite durchblitzen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 31-Jährige jetzt einen pikanten Throwback-Schnappschuss, der es in sich hat. Das Foto zeigt die Unternehmerin von hinten auf einem Balkon stehend und in die Ferne schauend – doch das Outfit der Blondine zeigt deutlich mehr! So wird das Hinterteil des Netzstars lediglich von einem Hauch durchsichtigen Glitzerstoffs verdeckt. Zu dem Bild schrieb Chiara: "Wer erinnert sich an dieses Kleid? September 2016, nach meinem ersten Date mit Fedez!"

Das sexy Kleid hat Fedez damals sicher begeistert. Nur wenige Monate nach diesem ersten Treffen hielt der Sänger bei einem seiner Konzerte um die Hand seiner Liebsten an. Sein Antrag wurde sogar live im Radio übertragen.

Instagram / chiaraferragni Fedez, Chiara Ferragni und Sohnemann Leone

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Bloggerin und Modedesignerin

Instagram / https://www.instagram.com/chiaraferragni/ Fedez und Chiara Ferragni

