Gestern ging es auf der RTL-Liebesjacht von Adam sucht Eva - Promis im Paradies ganz schön heiß her – kein Wunder also, dass das große Finale der nackten Flirtsendung auch das eine oder andere Wohnzimmer einheizte. Dazu gehörten ebenfalls die vier Wände von deutschen Stars und Sternchen wie zum Beispiel das Heim von Julian Evangelos (26). Der Love Island-Star hat zwar persönliche Kuppelshow-Erfahrung – was auf dem Schiff der Liebe abging, fesselte dann aber selbst ihn!

Noch während die Urlauber ihre blanken Bodys voller Freude in die Kameras streckten, zückte Julian sein Handy. In seiner Instagram-Story traute er seinen Augen kaum: "Boah, Leute, ist das krass, ich muss mir das heute Abend einfach wieder geben. 'Adam sucht Eva', das haut mich so vom Hocker", verkündete der Netz-Star. Obwohl er einige Szenarien als "krank" beschrieb, änderte das nichts an der Tatsache, dass er von der Freiluftparty völlig gefesselt war.

Eigentlich ganz verständlich, immerhin gab es in der letzten Folge des Jahres einiges zu sehen. Neben textilfreien Tänzen, wilden Küssen und körperlichen "Gefühlsausbrüchen" kam es sogar zu einem Happy End – Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino sind nun zusammen!

MG RTL D Marina, Gina-Lisa Lohfink, Antonino und Martin bei "Adam sucht Eva"

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos Diebold am Strand von Bodrum

MG RTL D Antonino und Gina-Lisa im Paradies

