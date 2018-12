Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (22) ist mittlerweile seit fünf Monaten Mutter einer Tochter. Ob sie ihren Wonneproppen auch in den sozialen Medien ungefiltert zeigen möchte, musste sie sich nach der Geburt der kleinen Eliana jedoch erst einmal genau überlegt. Doch letztendlich hat sie sich dafür entschieden. Derweil versehen immer mehr Influencerinnen wie Cathy Hummels (30), Bibi Claßen (25) oder Denise Kappès (28) die Gesichter ihrer Kinder im Netz mit einem Emoji. Im Promiflash-Interview gestand Anna Maria kürzlich allerdings, dass sie das nicht ganz nachvollziehen kann: "Oft denke ich mir auch, wenn man die Gesichter zensiert und so was, dann kann man’s eigentlich gleich lassen, weil das Bild ist dann irgendwie versaut."

