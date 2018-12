Abigail und ihr Freund Jonas sind schon seit über vier Jahren ein Paar und schweben noch immer auf Wolke sieben. Der Blondschopf unterstützt seine Herzdame, wo er nur kann. Im Liebes-Talk verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Promiflash nun, ob sie und ihr Schatz schon über Hochzeit und Babys nachdenken: "Wir wollen natürlich zusammen Kinder bekommen, aber noch nicht mit 21. Also vielleicht so in drei Jahren ein Antrag und so in vier, fünf Jahren ein Kind."

