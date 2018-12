Steckten die Familien von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) hinter ihrer kurzzeitigen Trennung? Während das Paar heute mit seinen drei Kindern als absolutes Traum-Duo gilt, wäre ihr großes Liebesglück beinahe gar nicht zustande gekommen: 2007 trennten sich der Prinz und seine einstige Studienkollegin. Die Theorie des Adelsreporters Duncan Larcombe in der Amazon-Dokumentation "William & Kate: The Journey" sieht im Königshaus einen Schuldigen: Die Windsors sollen über Kates bürgerliche Eltern hergezogen haben – Carole Middletons (63) früherer Flugbegleiter-Job sei zum Running Gag geworden! Obwohl Palast-Insider das Gerücht vor Jahren verneinten, bleibt der Experte bei seiner Annahme: "Ein oder zwei Leute in Williams innerem Kreis könnten diese Ansicht vertreten."

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de