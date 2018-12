Am Samstag war es endlich so weit: Das große Finale von Adam sucht Eva - Promis im Paradies flimmerte über die Bildschirme und das hätte gar nicht heißer sein können! Model Gina-Lisa Lohfink (32) und Fitness-Influencer Antonino konnten weder die Finger, noch die anderen Körperteile voneinander lassen: Im Paradies schmusten die beiden wie wild und besiegelten ihr Techtelmechtel mit ihrem ersten Kuss. Stellt sich nur die Frage: Sind die Turteltauben denn nun tatsächlich zusammen?

Im Interview mit RTL kann die mittlerweile nicht mehr blanke Blondine ihre Glücksgefühle nicht mehr für sich behalten: Die textilfreie Kuschelstunde hat die beiden einander nämlich auch emotional näher gebracht – ja, die beiden sind noch ein Paar! "Ich so: 'Guck mal, die Sterne' und dann wurde es auch voll romantisch", erinnert sich Gina-Lisa an den alles verändernden Moment. Auch ihr Schatz kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Da hat es gefunkt!" Kein Wunder also, dass bei dem Busenwunder und dem Muskelmann nun schon der nächste Schritt ansteht.

Kaum von der Liebesjacht runter soll es in ein gemeinsames Liebesnest gehen: Die beiden wollen zusammenziehen! "Dann merkt man halt schon, wer zu einem passt und wer nicht, wenn man den ganzen Alltag zusammen meistert, dann sieht man das ja schon", freut sich Gina-Lisa auf eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Antonino.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

MG RTL D Gina-Lisa und Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Antonino und Gina-Lisa im Paradies

