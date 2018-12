Unter Anna Maria Damms (22) Dach ist seit fünf Monaten nichts mehr, wie es einmal war. Nach einer aufregenden Schwangerschaft erblickte am 7. Juni ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Julian Gutjahr (22) endlich das Licht der Welt. Mittlerweile ist die kleine Eliana auf Mamas Social-Media-Accounts ein gerne gesehener Gast. Kein Wunder also, dass sich Anna Marias Fans fragen, wie ihre weitere Familienplanung aussieht. Promiflash traf die YouTuberin beim Place to B Influencer Award in Berlin und hakte nach. "Mein Freund und ich haben vorher darüber geredet und wir wollen für sie auf jeden Fall ein Geschwisterchen. Aber wann genau, haben wir uns noch nicht überlegt. Also, wenn’s kommt, dann kommt’s", verriet die 22-Jährige.

