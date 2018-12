Seit gestern weiß alle Welt: Gina-Lisa Lohfink (32) ist offiziell weg vom Markt! Im großen Finale von Adam sucht Eva - Promis im Paradies verzauberte sie Adam Antonino von Grund auf: Die blanke Blondine und der nackte Netz-Star verbrachten heiße Mußestunden zusammen, währenddessen es auch zu ihrem ersten Kuss kam. Nun küssen sich die beiden auch jenseits der Flirt-Show – sie sind offiziell zusammen! Mittlerweile kommt die frisch Verknallte auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus...

Kurz nachdem ihre Lovestory über Deutschlands Bildschirme flimmerte, geben Gina-Lisa und Antonino bereits ein erstes Liebes-Interview. Wer nun wissen will, was das Model an ihrem Auserwählten so gerne mag, sollte Zeit mitbringen, denn: Die Liste ist beinahe unendlich! "Antonino lässt mich meine Arbeit und meinen Job machen. Er macht mir weder Stress noch Ärger. Er akzeptiert und respektiert alles, das war mir so wichtig", strahlt die mittlerweile wieder angezogene Eva.

Interessanterweise war die Beziehung dieses Kuppelshow-Paares alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Zunächst waren die zwei mit anderen Jachtbewohnern auf Tuchfühlung gegangen, bis es letztendlich dann doch in ihrer Partnerschaft bergauf ging – und damit auch in Antoninos nicht vorhandener Badehose.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

MG RTL D Gina-Lisa und Antonino bei "Adam sucht Eva" 2018

Anzeige

MG RTL D Antonino und Gina-Lisa im Paradies

Anzeige

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Normalo Martin und Gina-Lisa Lohfink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de