Shirin David (23) lässt sich nicht von ihren Hatern unterkriegen! Die YouTuberin hat sich in den letzten Jahren bereits so manchem Beauty-Eingriff unterzogen – ihre Brüste, ihre Nase, ihre Lippen, ihre Zähne und sogar ihre Haare sind gemacht! Für diesen OP-Marathon erntete die 23-Jährige bereits eine Menge Kritik. Doch die geht einfach spurlos an Shirin vorbei, wie sie jetzt im Promiflash-Interview erklärte: “Schönheit ist relativ, ja! Entweder gibt’s Leute, die mögen’s oder es gibt Leute, die mögen’s nicht. Solange ich es mag, ist alles gut.”

