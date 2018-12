Was für ein turbulenter Start ins Leben für Mona Stöcklis (36) Baby! Am vergangenen Dienstag wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama, wie sie nun auf ihrem Instagram-Profil verkündet: Um 17:52 Uhr erblickte Töchterchen Clea Sophie das Licht der Welt. Obwohl Mona einen Not-Kaiserschnitt vornehmen lassen musste, schwärmt sie von einer wundervollen Geburt – die Fitnesstrainerin ist schon ganz vernarrt in ihre kleine Prinzessin. "Wir können Clea einfach nur stundenlang betrachten, sind total verliebt und so unglaublich und unendlich dankbar, dieses Wunder in unseren Händen zu halten!", schreibt sie zum ersten Posting als Mama, das die Füße ihres Kindes zeigt.

