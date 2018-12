Für Julian Claßen (25) war es kürzlich Zeit, zurückzublicken! Kein Wunder, in den vergangenen Monaten hat sich ja auch einiges bei dem YouTuber getan: Seit Kurzem ist er mit seiner Langzeit-Partnerin Bibi (25) verheiratet und im Oktober kam sein erster Sohn zur Welt. Mit einem Candle-Light-Dinner-Clip auf Instagram erinnerte er sich nun an die Phase, in der er noch mit der Blondine allein durchs Leben ging – und stellte gleichzeitig fest, wie gut es ihm jetzt geht. Rührend kommentierte er das kurze Video: "Zu dem Zeitpunkt war ich überglücklich und hätte mir nicht vorstellen können, noch glücklicher zu sein. Doch jetzt, zwei Monate später, kann ich sagen, dass ich mich gerade in der schönsten Phase meines Lebens befinde!"

Instagram / julienco_ Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de