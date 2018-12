Sie haben sich offenbar gesucht und gefunden: Gina-Lisa Lohfink (32) wagte vor Kurzem das TV-Abenteuer Adam sucht Eva - Promis im Paradies – und begegnete dort tatsächlich ihrem Mr. Right Antonino Carbonaro. Vier Folgen lang waren die Kuppelshow-Teilnehmer nur Freunde, bis es in der finalen Episode plötzlich richtig zur Sache ging. Kurz nach der Ausstrahlung des großen Finales bestätigt die 32-Jährige im RTL-Interview, dass sie und der Muskelmann immer noch auf Wolke sieben schweben. Die Turteltauben sind sogar so verliebt, dass sie bald zusammenziehen wollen: "Dann merkt man halt schon, wer zu einem passt und wer nicht, wenn man den ganzen Alltag zusammen meistert. Dann sieht man das ja schon."

MG RTL D Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de