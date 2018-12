Paola Marias (25) Babyshower kam bei ihren Freundinnen prima an! Die werdende Mama organisierte Ende Oktober eine riesige Sause kurz vor der Geburt ihres Sohnes. Die Influencerin schmiss sich dafür nicht nur selbst in Schale – sie bot ihren Gästen auch eine tolle Location mit ausgelassener Stimmung! Ihre BFF Dagi Bee (24) war im Promiflash-Interview hin und weg: "Es war megasüß, also die Deko, man hat wirklich gedacht, es ist wie eine Hochzeit 2.0 nur für ein Baby." Netz-Beauty Regina Hickst zählte ebenfalls zu den Partybesuchern, ihr blieb besonders das tolle Essen im Gedächtnis!

Instagram / paola; Instagram / dagibee; Instagram / reginahixt Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de