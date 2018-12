Die Gesundheitsprobleme ihrer Mutter gehen auch an Daniela Katzenberger (32) nicht spurlos vorbei! In den vergangenen Monaten ging es Iris Klein (51) überhaupt nicht gut: Sie fühlte sich ausgelaugt, kämpfte ständig mit den Tränen und wollte ihr Bett am liebsten gar nicht mehr verlassen. Ihr Arzt konfrontierte die Gastronomin schließlich mit der Diagnose Burn-out. Auch wenn es der 51-Jährigen mittlerweile wieder besser geht, fühlt ihre berühmte Tochter mit ihr mit. "'So ist das Leben', sagte der Clown – und malte sich mit Tränen in den Augen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht", findet die Kultblondine in ihrer Instagram-Story nachdenkliche Worte.

