Wie hat sich die Beziehung von Sarah Harrison (27) und Dominic Harrison (27) in den vergangenen Monaten verändert? Am 27. November feierten die YouTuber den ersten Geburtstag ihres Töchterchens Mia Rose (1), auf das die Influencer mächtig stolz sind. Aber welche Auswirkungen hat ihr Eltern-Dasein auf ihren Alltag als Paar? "Unsere Beziehung hat sich in dem Jahr nur insofern verändert, dass wir jetzt eine neue Verantwortung haben", stellte Domi beim Influencer-Award Place to B im Promiflash-Interview in Berlin fest.

