Shawn Mendes (20) ziert das neue Cover der brandneuen Ausgabe des Rolling Stone-Magazins. Der kanadische Pop-Sänger scheint mit seinen gerade mal 20 Jahren jetzt schon auf dem Zenit seines Ruhms angekommen zu sein. Schließlich ist er bei Jung und Alt, Mädchen wie Jungs gleichermaßen heiß begehrt. Dennoch sieht er sich immer wieder genötigt in Interviews über seine Sexualität zu sprechen. Vor allem aber nervt ihn der Umstand, scheinbar immer wieder beweisen zu müssen, dass er nicht schwul ist.

"Im Hinterkopf habe ich das Gefühl, dass ich mit jemandem – also einem Mädchen – in der Öffentlichkeit gesehen werden muss, um den Menschen zu beweisen, dass ich nicht schwul bin", verriet der Pop-Star im Interview mit dem Rolling Stone-Magazin. Außerdem fügte er hinzu: "Obwohl ich in meinem Herzen weiß, dass es keine schlechte Sache ist. Es gibt immer noch ein Stück von mir, das so denkt. Und ich hasse diese Seite an mir."

In dem Interview nimmt Shawn auch Bezug auf die vergangenen Gerüchte über seine Beziehung zu Hailey Bieber (22) und gibt zu, dass das einstige Paar mehr als nur befreundet war und schwärmt offen: "Sie ist immer noch einer der coolsten Menschen überhaupt."

Getty Images Shawn Mendes beim Live Music Summit 2018

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Anzeige

Theo Wargo / Getty Images Shawn Mendes und Hailey Baldwin vor den Fotografen der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de