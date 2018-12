Im Hause Harrison feiert man eben jeden klitzekleinen Meilenstein! Die Tochter von Sarah (27) und Dominic Harrison (27) hat sich in den vergangenen zwölf Monaten im Eiltempo vom süßen Baby zum superniedlichen Kleinkind entwickelt. Mia Rose (1) läuft nicht nur schon vor ihrem ersten Geburtstag wie eine Große – sie kann auch schon so viel mehr, wie die stolze Mama im Promiflash-Interview verrät: "Sie fängt an zu brabbeln, klatscht in die Hände. Sie macht auch immer so ein Gesicht, wenn ich sage: 'Oh mein Gott…' dann macht sie immer so ihre Hände ans Gesicht. Sie lernt einfach von Tag zu Tag mehr."

